Im Hallenfreibad Was beim Open-Air-Kino in Hechingen geboten ist

An zwölf Abenden verwandelt sich das Hechinger Hallenfreibad wieder in ein Open-Air-Kino. Von Freitag, 26. Juli, bis Dienstag, 6. August, gibt es verschiedene Themenabende. Der Vorverkauf zieht laut Kinochef Ralf Merkel kurz vor Beginn zunehmend an.