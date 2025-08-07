Auch das Wetter mag gutes Essen. Der Gourmet-Abend am Mittwoch zum Hechinger Open-Air-Kino war sehr gut besucht. Und das Fecker überraschte doppelt.
Preußen bietet nun Null Prozent, das Fecker kommt ins Kino, die Mädchen, die auf der Burg Ferien machen, backen hervorragend und zum Pipi-Langstrumpf-Abschlussfilm des Hechinger Open-Air-Kinos am Dienstag, 12. August, wird es auf dem Freibadwiesen-Gelände einen fast originalen Limonaden-Baum geben, der Kinder aus einem Loch im Stamm mit Getränken versorgt.