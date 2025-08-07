Auch das Wetter mag gutes Essen. Der Gourmet-Abend am Mittwoch zum Hechinger Open-Air-Kino war sehr gut besucht. Und das Fecker überraschte doppelt.

Preußen bietet nun Null Prozent, das Fecker kommt ins Kino, die Mädchen, die auf der Burg Ferien machen, backen hervorragend und zum Pipi-Langstrumpf-Abschlussfilm des Hechinger Open-Air-Kinos am Dienstag, 12. August, wird es auf dem Freibadwiesen-Gelände einen fast originalen Limonaden-Baum geben, der Kinder aus einem Loch im Stamm mit Getränken versorgt.

Nicht zu vergessen die Tatsache, dass es zu diesem besonderen Abend endlich mal das gute Wetter gab, das die erste Hälfte des Film-Spektakels bisher vermissen ließ. Knapp 1000 Besucher hatten bis dahin seit vergangenem Freitag das Open-Air besucht. Am Mittwoch war der Ansturm so groß, dass sich die Zahl wohl fast verdoppelt haben dürfte.

Lange Schlange am Kassenhäuschen vor der Öffnung

Schon vor der Öffnung um 20 Uhr hatte sich eine Riesenschlange vor dem Kassenhäuschen gebildet. Denn an diesem Abend geht es nicht nur um den Film. Gezeigt wurde „Die nackte Kanone“, sondern viele kommen wegen der vielen Pavillons, an denen verschiedene Gastronomen leckere Häppchen und Getränke anboten, alles zu Gunsten der Prinzessin-Kira-von-Preußen-Stiftung.

Vor dem Film wird erst mal gemeinsam geschmaust

Da lässt es sich wunderbar in kleinen Häppchen schmausen – alles auf Spendenbasis – und das Ambiente ist ideal, um sich erst mal mit Bekannten zu unterhalten. Davon wurde ausgiebig Gebrauch gemacht, bevor der Filmprojektor angeworfen wurde.

Das sind so die Neuigkeiten, die es über den Gourmet-Abend am Mittwochabend zu berichten gibt. Was die Null Prozent angeht, so bezieht sich das auf das Preußens-Bier, das Georg Friedrich Prinz von Preußen hier persönlich kredenzte. Dieses Jahr erstmals ergänzt um eine Null-Prozent-Alkohol-Variante.

Prinzessin Sophie betreut den Muffin-Stand

Seine Frau, Prinzessin Sophie, betreute unterdessen einen Stand, für den Mädchen aus benachteiligten Verhältnissen, die auf Einladung der Stiftung aktuell auf der Burg Ferien machen, 200 Muffins gebacken hatten. Sehr lecker. Ebenfalls mit an Bort mit Angeboten: Die Metzgerei Steinhart, die Kupferpfanne und das Landgasthaus Striegel.

Fecker-Wirtinnen bieten ihren legendären Wurstsalat an

Überraschend: Auch das Fecker war wieder am Start, obwohl es die Kneipe aktuell ja gar nicht mehr gibt. Die Wirtinnen Pe und Sandy hatten einfach Lust, mal wieder ihren Wurstsalat anzurichten. Und die Einnahmen sind ja für die Kira-Stiftung und damit für einen guten Zweck. Und auch auf der Kinoleinwand waren sie präsent. Bei den Trailern lief ein Vorfilm zu einem Dokumentarfilm, den der Hechinger Jungfilmer Julian Wirth über das Jahr vor der Schließung gedreht hat. Bewegende Bilder von Fasnet und Küchen-Demontage, alter Herrlichkeit und Schließungstristesse. Der Film läuft ab 10. Oktober in den Hechinger Kinos.