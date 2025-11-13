Hechinger nutzen Erasmus-Programm: BSZ-Azubis arbeiten in Athen und Malaga

Das Erasmus+-Programm der EU ermöglichte 53 Auszubildenden des BSZ Hechingen einen dreiwöchigen Auslandsaufenthalt. Die Teilnehmer berichten über ihre Erfahrungen.
53 Einzelhändler, Industriekaufleute, Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement und Kaufleute für Büromanagement im dritten Lehrjahr der Berufsschule des Beruflichen Schulzentrums Hechingen (BSZ) nutzten jüngst die Chance, im Rahmen des Erasmus+-Programms der Europäischen Union drei Wochen im Ausland zu arbeiten. Das teilt das BSZ in einer Presseinformation mit. Während es in den die vergangenen Jahren vor allem in die griechische Hauptstadt Athen ging, wurde diesmal auch Malaga in Spanien angeboten – eine Chance, die zehn Azubis ergriffen.