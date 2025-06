Hechinger Musiker tritt auf: Die Lieder eines Lebens im Konzert

1 Martin Michels ist Gitarrenlehrer in Hechingen. Nun gibt er im Bildungshaus St. Luzen ein Konzert mit Liedern, die er seit seiner Schulzeit getextet und komponiert hat. Foto: Für diesen Hechinger ist ein Leben ohne Gitarre unvorstellbar. Seit der Schulzeit komponiert Martin Michels Lieder. Rockig, spirituell, persönliche. Nun tritt er auf.







Das Konzert findet am Donnerstag, 26. Juni, von 19.30 Uhr an statt. So viel lässt sich sagen: Es wird keine Musik von der Stange zu hören sein. Es wird nachdenklich aber nicht einlullend, in Teilen geht es um christliche Fragen, „aber es sind keine Lobpreisungen, mir geht es da um etwas anderes“. Und es geht auch um das Gute, darum, wie man anderen ihre Freiheit lässt und dennoch immer die Tür zur einer Begegnung offen lässt. Auch seine Kinder kommen in den Liedern vor. Ein Abend, an dem auch die Seele auf ihre Kosten kommt.