Hechinger Medizintechnik: Bentley spendet 83 000 Euro an soziale Einrichtungen

Bentley spendet 83 000 Euro an soziale Einrichtungen

1 Die Spendenempfänger vor Ort bei Bentley in Hechingen (von links): Sebastian Büchert (Bentley Innomed GmbH), Heike Klinger (Malteser Neckaralb), Thomas Linhart (Malteser Neckaralb), Anton Hofmann (Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen), Markus Urban (Youth-Life-Line, Tübingen, Ines Schenk (Lebenshilfe Zollernalb), Laura Fechter (Lebenshilfe Zollernalb) und Holger Klein (Lebenshilfe Zollernalb). Foto: Bentley

Strahlende Gesichter bei den Verantwortlichen von gleich vier sozialen Organisationen aus der Region Zollernalb, als Bentley-CEO Sebastian Büchert das Ergebnis der Spendenaktion bekanntgab. Denn: Insgesamt 83 000 Euro kamen zusammen.









28 000 Euro erhielt der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen; jeweils rund 18 000 Euro gingen an die Stiftung Lebenshilfe Zollernalb, die Youth-Life-Line aus Tübingen und die Malteser NeckarAlb, die auf Vorschlag der Mitarbeitenden neu in den Empfängerkreis aufgenommen worden waren. Das gibt das Medizintechnikunternehmen in einer Pressemitteilung bekannt