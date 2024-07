Hechinger Liedermacher: Christof Stählin mit der Seele erlebt

1 Im Weißen Häusle war ein Abend ganz Christof Stählin gewidmet. Foto: Stopper

Martin Betz, ein enger Freund des Poeten, hat eine Lesung mit musikalischen Einlagen gestaltet, bei der Stählin-Fans auf ihre Kosten gekommen sind.









So sollen Poeten geehrt werden. Christof Stählin, dem vor neun Jahren verstorbenen weithin bekannten Liedermacher, der zehn Jahre dem Unteren Turm in Hechingen als seinem Arbeitsraum eine poetische Funktion gegeben hat, war nun ein Abend im Weißen Häusle gewidmet, der Galerie des Hechinger Kunstvereins. Der Raum war komplett gefüllt mit Gästen aus Hechingen, aber auch vielen aus Tübingen, wo Stählin lange gelebt hat. Stählin hat noch viele, die sich an ihn erinnern, das wurde deutlich.