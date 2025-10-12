Hechinger Kunstverein stellt aus: Kreative Vielfalt schafft ein Wir-Gefühl

Freude am hinschauen und beurteilen – die aktuelle Jahresausstellung im Hechinger Rathaus gibt einen grandiosen Überblick zur aktuellen Kunst in der Region.
Selten wirkt das Hechinger Rathaus-Treppenhaus so prachtvoll wie aktuell zur Jahresausstellung des Hechinger Kunstvereins. Vom Untergeschoss bis hoch zur Stiege ins Dachkämmerlein hängen aktuell 59 Kunstwerke. Und auch in diesem Jahr macht es wieder Spaß, sich diese Arbeiten anzuschauen, zu überlegen, was einem gefällt, was einen kalt lässt, über künstlerische Absichten zu rätseln oder über besondere Originalität zu staunen.