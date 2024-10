Hechinger Kunstverein: Himmelfahrt im Keller des Übergangs

1 In der aktuellen Ausstellung des Hechinger Kunstvereins beginnt die Himmelfahrt im Untergeschoss. Foto: Klaus Stopper

Bildnerische Fantasien in unterschiedlichsten Stilen sind in der Jahresausstellung des Hechinger Kunstvereins zu sehen. Vernissage am Freitag war gut besucht.









Die Kunst in all ihrer Vielfalt durchweht in den nächsten Wochen die Hechinger Rathausflure. 51 Werke von 21 verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen sind hier im als Galerie bestens geeigneten Treppenhaus im Rahmen der Jahresausstellung zu sehen, die dieses Jahr unter dem Motto „Übergang“ steht. Zugänglich ist die Ausstellung während der Rathaus-Öffnungszeiten sowie samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Ein erster Rundgang bei der Vernissage am Freitag zeigte eine Fülle von verschiedenen Herangehensweisen an die Frage, wie Kunst heutzutage aussehen könnte.