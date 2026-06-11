Hechinger Künstler: Leeres Theater und Antiquitäten geben die perfekte Kulisse

André Neo hat gemeinsam mit Julian Wirth und Else de Waal aus Hechingen ein weiteres Musikvideo produziert. Anlass für die Szenen ist der Titel „Chöre in meinem Ohr“.

Es ist ein kalter Tag im Herbst, an dem André Neo am Tisch mitten im Naturtheater Reutlingen sitzt, er schreibt einen Brief und lässt ihn in Flammen aufgehen. Und all das vor leeren Zuschauerreihen. Es ist eine Szene aus dem neuen Video zum Titel „Chöre in meinem Ohr“, das er Hechinger Künstler jüngst bei Youtube veröffentlicht hat.

Das Publikum findet er in diesem Fall an den Bildschirmen, wo es sein neues Video anschauen kann. Die Leere auf den Bildern ist Absicht. Es geht im Song ums „Gebrochensein“ und um „Einsamkeit“. Das ist es, was jeder Mensch „mit sich selbst ausmachen muss“, erklärt André Neo. „Egal, was ihr durchmachen müsst, ihr müsst es immer mit euch selbst ausmachen.“ André Neo: „Da helfen 1000 Ratschläge nichts.“

Bei „Chöre in meinem Ohr“ geht es um eine unglückliche Beziehung. Der Sänger sagt: „Es ist schwierig mit einer narzisstischen Person.“ Deshalb heißt es im Songtext: „Du hast mich weggestoßen, damit ich wieder glücklich bin.“ Sie habe ihn wieder auf den Weg geführt, glücklich zu sein. Darum singt er: „Ich bin ganz viel wert.“ Er durfte, wie er berichtet, wieder erkennen, wer er wirklich ist, dass er gut ist und schon immer gut war.

Ursprünglich für den ESC

Das Video versinnbildlicht die Tiefe des Songs. Gedreht haben die Aufnahmen die Hechinger Filmemacher Julian Wirth und Else de Waal an Locations in Albstadt und Reutlingen. An zwei Tagen haben sie Material gesammelt, um danach die besten Bilder auszuwählen. Wirth erklärt: „Man dreht Filme dreimal. Zuerst beim Konzept, dann beim Dreh selbst und zuletzt beim Schnitt.“ Er hat mit André Neo bereits die Lieder „Mut zur Liebe“ und „Handsome“ in Musikvideos umgesetzt, nun auch „Chöre in meinem Ohr“.

Blick ins Musikvideo mit André Neo Foto: Kauffmann (Screenshot)

Ursprünglich hat André Neo diesen Titel vorgesehen, um sich beim Eurovision Song Contest (ESC) zu bewerben. Daraus ist allerdings nichts geworden. Grund dafür war, dass Teile des Titels „Chöre in meinem Ohr“ bereits vorab veröffentlicht worden waren – und das zu einem Zeitpunkt, als die Teilnahmeregeln noch nicht bekannt waren. Eine Vorabveröffentlichung wäre nicht möglich gewesen, wie sich nachträglich herausstellte.

Ob er die Teilnahme am ESC erneut anvisiert? Das lässt er für den Moment offen. Aber er macht klar, dass er schon einen passenden Song dafür hätte. An seiner Grundposition zum Wettbewerb habe sich nichts geändert. Der Song-Contest bringe die Menschen nicht mehr zusammen. André Neo: „Ich hoffe, der ESC wird wieder Musik, Liebe, Leidenschaft.“ Der Titel „Chöre in meinem Ohr“ hätte aber etwas reißen können, „weil er eine Message hat“, so zeigt sich der Künstler überzeugt.

André Neo schreibt ein Buch

Sein neustes Projekt ist übrigens kein neues Lied, sondern Lesestoff. André Neo schreibt ein Buch. Es soll das erste sein, und weitere Bände sollen folgen, kündigt er an. Worum es dabei geht, erklärt er absichtsvoll vage: „Wenn ich es vor 30 Jahren gelesen hätte, hätte es mein Leben unfassbar bereichert.“ Es wird demnach kein Lehrbuch, kein Ratgeber, er will frei nach Goethe beschreiben, „was die Welt im Inneren zusammenhält“.

Demnächst will André Neo mit dem Motorrad den Süden Europas erkunden – und dabei will er seine Ideen ordnen, neue Ziele ins Auge fassen und konkretisieren. Für Überraschungen ist der Künstler bekanntermaßen immer wieder gut.