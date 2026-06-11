Hechinger Künstler: Leeres Theater und Antiquitäten geben die perfekte Kulisse

André Neo hat gemeinsam mit Julian Wirth und Else de Waal aus Hechingen ein weiteres Musikvideo produziert. Anlass für die Szenen ist der Titel „Chöre in meinem Ohr“.
Es ist ein kalter Tag im Herbst, an dem André Neo am Tisch mitten im Naturtheater Reutlingen sitzt, er schreibt einen Brief und lässt ihn in Flammen aufgehen. Und all das vor leeren Zuschauerreihen. Es ist eine Szene aus dem neuen Video zum Titel „Chöre in meinem Ohr“, das er Hechinger Künstler jüngst bei Youtube veröffentlicht hat.