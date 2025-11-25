Hechinger Kinobetreiber: Ralf Merkels Arbeit wird in Ulm gewürdigt

Der Kinopreis für eine künstlerisch wertvolle Programmgestaltung geht auch an den Hechinger Kinobetreiber.
Bei einer festlichen Veranstaltung mit rund 150 geladenen Gästen im Haus der Begegnung in Ulm haben das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und die MFG Filmförderung die baden-württembergischen Kinopreise für deren künstlerisch wertvolle Programmgestaltung im Jahr 2024 vergeben. Die Auswahl für die 59 gewerblichen ausgezeichneten Kinos traf eine von der MFG berufene, siebenköpfige Fachjury.