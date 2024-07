Was die Beachbar zum Irma-West-Fest bietet

1 Die Beachbar des Jugendzentrums am Skatepark ist seit Freitagnachmittag geöffnet. Foto: Roth

Das Hechinger Jugendzentrum möchte beim Kinderfest mit antialkoholischen Cocktails und Konzerten Gäste anlocken. Was am Skatepark geboten ist.









Zum zweiten Mal bietet das Hechinger Jugendzentrum am Skatepark gegenüber des Festplatzes eine Beachbar mit Slush-Eis in der JUZ-Hütte und antialkoholischen Cocktails im Barcontainer an. Unterstützt wird das Projekt auch von der Einrichtung Mariaberg, Träger des Hechinger Jugendzentrums.