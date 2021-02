Hechinger Jugendzentrum So hat Corona die Jugendarbeit verändert

Also Streetwork, wie man so sagt. Wie läuft das denn so ab?

(Marvin Lange) Die aufsuchende Arbeit ist ja auch Teil unserer Tätigkeit. Wir drei Fachkräfte des Trägers Mariaberger A&S gGmbH belegen insgesamt 200 Prozent, eine halbe Stelle davon ist für die Mobile Jugendarbeit vorgesehen.

(Nils Maute) Wir gehen raus auf die Straße, sprechen Jugendliche an, versuchen Verbindungen zu schaffen, auch Ansprechpartner für Probleme zu werden. Aber wir vereinbaren dann auch mal, uns zu treffen, um ihre Anliegen zu besprechen. Das ist derzeit wegen Corona schwieriger, aber die Jugendlichen sind immer noch draußen unterwegs. Und wenn man die Augen offen hält, findet man sie auch.

Augen offen halten? Auf was achtet man denn da?

(Nils) Kürzlich habe ich bei einer Sporthalle Glasscherben und Müll gesehen. Möglicherweise treffen sich da Jugendliche regelmäßig. Da schaue ich jetzt immer mal wieder vorbei, auch zu verschiedenen Uhrzeiten. Vielleicht sehe ich die da mal, und dann würde ich versuchen, die anzusprechen.

Dass sie ihren Müll wegräumen?

(Nils). Natürlich nicht. Erstmal fragt man, was die so machen, interessiert sich einfach für die, ist offen für ein Gespräch. Wir sind keine Polizei und kein Ordnungsdienst. Aber klar, keinen Müll wegwerfen fänden wir schon besser.

(Giovanna). Das ist doch schon mal spannend, warum jemand einen Platz vermüllt. Wer sich ungestört treffen will, macht so etwas eher nicht, sonst gibt es ja immer irgendwann Ärger.

Fast-Food-Müll ist also eine Art Nachricht?

(Giovanna) Kann sein. Zumindest ein Hinweis darauf, dass sich vermutlich Jugendliche hier einen Raum gesucht haben. Kürzlich wurde in Hechingen eine öffentliche Einrichtung aufgebrochen. Wenn das Jugendliche waren, könnte ich mir vorstellen, dass die sich da vorher schon getroffen haben. Und da lag dann sicher auch Müll rum. Wenn wir davon erfahren hätten, hätten wir mal versucht Kontakt aufzunehmen. Vielleicht hätte das etwas verhindert. Wenn aber die Polizei schon wegen einer Straftat ermittelt, sind wir als JUZ-Mitarbeiter raus. Da können wir nicht mehr viel machen.

Aber eure Arbeit kann solche Vorfälle verhindern?

(Marvin) Ja, das kann sie. Aber wie Prävention wirkt, lässt sich schwer messen. Klar ist, wir wollen erreichen, dass Jugendliche Regeln respektieren. Aber im Vordergrund steht der Kontakt, der Beziehungsaufbau und das Vertrauen. Auch erst mal rausfinden, was überhaupt los ist.

(Giovanna) Das sind eben auch Jugendliche, die testen Sachen aus, übertreiben es dabei auch mal. Draußen, auf der Straße gibt es dafür oft eine direkte Konsequenz. Aber sie brauchen auch den Freiraum, aus Fehlern lernen zu können, ohne gleich ganz krass bestraft zu werden. Dafür ist der richtige Ort das Jugendzentrum, das wie ein Schutzraum wirken soll, in dem sie die Regeln der "Welt da draußen" kennen- und respektieren lernen. Und zwar in pädagogischer Begleitung.

Also auch mal ein Auge zudrücken?

(Marvin) Manchmal schon, anders geht es nicht. Was wir hier machen, ist ja keine Fließbandarbeit. Das JUZ und die Jugendarbeit soll auch einen Raum zum Ausprobieren bieten. Wenn jemand was anstellt, müssen die Konsequenzen klar sein. Wer was kaputt macht oder sich daneben benimmt, muss sich dann überlegen, wie er das wieder hinkriegt. Die wissen ja genau, was falsch ist.

(Giovanna) Und die Konsequenzen müssen die dann auch spürbar jucken. Wer was anstellt muss wissen, dass uns das stört. Da sind wir schon ernsthaft hinterher. Aber wir schreiben niemand ab, bleiben im Gespräch. Wir sagen, du bist nicht als Person schlecht, nur das, was du getan hast, war schlecht. Deshalb ist die Beziehungsarbeit das A und O. Nur so können Jugendliche aus Erfahrungen lernen.

Seht ihr euch als Freunde der Jugendlichen?

(Giovanna) Als Freunde nicht direkt, aber es besteht ein freundschaftliches Verhältnis auf pädagogischer Basis. Wir sind Vertrauenspersonen, jemand der einem zuhört, der einen versteht, jemand der einen unterstützen kann, aber auch jemand mit dem man spannende Sachen erleben kann. Jemand der mit einem Projekte startet, wenn man beispielsweise Musik machen will, Sport oder tanzen. Das JUZ ist eben auch ein Ort, wo man gern seine Freizeit verbringt.

Reden die Jugendlichen mit euch offen über ihre Probleme?

Giovanna) So direkt meist nicht. Da geht es erst mal um Schulschwierigkeiten, Alltägliches, und irgendwann wird erzählt, was das wirkliche Problem ist. Da muss man sich dann auch mal Zeit nehmen.

(Marvin) Viele wissen gar nicht, was es überhaupt für Hilfsangebote gibt. Da sind wir auch wichtig, um ihnen einen Überblick zu verschaffen.

(Giovanna) Und dann können wir die Jugendlichen auch beim Gang zu so einer Beratungsstelle begleiten.

Das JUZ müsse sich breiter aufstellen, wieder Treffpunkt für alle Jugendlichen werden, wurde vor einiger Zeit gefordert. Klappt das?

(Giovanna) Zu uns kommen die Jugendlichen aus ganz Hechingen, einige sogar von Nachbargemeinden. Da kommen dann natürlich unterschiedliche Herkünfte zusammen. Deutsch, türkisch, russisch, mazedonisch, italienisch, und so weiter. Wir sprechen Deutsch, wir orientieren uns auch an den Traditionen hier, aber lassen die kulturellen Hintergründe unserer Besucher*innen auch miteinfließen wie zum Beispiel innerhalb der Interkulturellen Woche. So geschieht Integration.

(Nils) Zu Weihnachten hatten wir beispielsweise ganz klassisch einen Christbaum und einen JUZ-Adventskalender. Das kam gut an.

(Giovanna) Schön ist, dass sich auch wieder viele Mädchen hier treffen.

(Marvin) Wir versuchen hier, Kontakte und Freundschaften zwischen Gruppen zu fördern, die sonst wenig miteinander zu tun hätten.

Wollen die Jugendlichen das überhaupt?

(Nils) Natürlich ist es in Ordnung, erst mal mit seinen Kumpels abzuhängen. Aber Neugier auf andere ist immer da. Das unterstützen wir. Über Projekte entstehen Kontakte. Wir richten zum Beispiel gerade ein kleines Tonstudio ein. Wir haben Jugendliche, die wollen da Rap aufnehmen.

(Marvin) Da ist dann Herkunft nicht mehr so wichtig und es bilden sich ganz neue Verbindungen. Im JUZ achten wir auch darauf, dass sich keine Gruppen bilden, die andere ausschließen.

Was waren denn das für Projekte und Aktionen?

(Marvin) Wir haben auch mal Ausflüge gemacht, gemeinsam gegrillt, waren am Märchenpfad.

(Giovanna) Toll war auch ein Ausflug an den Bodensee. Da waren manche baff, die da noch nie waren und den See nicht kannten. Die haben ihren Familien davon erzählt, dass so etwas wie ein Meer ist. Manche sind dann die ganzen Sommerferien über da hingefahren.

Und das JUZ selbst, ist das heute noch für Jugendliche attraktiv?

(Nils) Die Räumlichkeiten hier bieten viel Potenzial: wir haben viel Platz, das schöne JUZ-Café mit Theke, die Disco für Konzerte und das Studio, den Bewegungsraum für Tanz und Sport, den Computerraum, Billard, Tischkicker, Playstation. Ein Platz, an dem Jugendliche ihre Freizeit genießen dürfen, ein Ort der Begegnung, und der richtige Rahmen, um ein demokratisches Verständnis zu schärfen.

Gibt ja sonst nicht viele Treffpunkte in der Kernstadt.

(Giovanna) Der Obertorplatz soll das ja auch werden, das kann ich mir gut vorstellen. Plätze für Jugendliche in der Stadt sind wichtig.

(Marvin) Und auch der Funpark und die weiter ausgebaute Skateanlage beim Freibad sind toll. Da herrscht praktisch immer eine entspannte Atmosphäre, Kinder und Jugendliche kommen da miteinander klar. Da hat Hechingen was wirklich Cooles geschaffen.

Die Arbeit scheint euch Spaß zu machen. Wie seid ihr eigentlich zur Jugendarbeit gekommen?

(Nils) In der Ausbildung zum Erzieher habe ich viele Arbeitsbereiche kennengelernt, zum Beispiel Kindergärten und Wohngruppen. Die Arbeit im Jugendhaus hat mir aber am besten gefallen. Darauf habe ich mich dann auch spezialisiert.

(Marvin) Ich habe Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik studiert. Das JUZ kannte ich schon von früher, da ich hier mein Praxissemester gemacht habe. Das ist genau das, was ich machen möchte.

(Giovanna) Ich habe Sozialpädagogik und Psychologie auf Lehramt studiert und auch als Lehrerin an verschiedenen Schularten gearbeitet. Schließlich habe ich dann aber den Weg ins Jugendhaus gefunden. Diese andere Art, mit Jugendlichen zu arbeiten, gefällt mir hier sehr gut.