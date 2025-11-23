Hechinger Innenstadt: Wohlfühlatmosphäre trotz Kälte – die Bilder zum Lichterglanz

Auf die Vorweihnachtszeit eingestimmt hat am Samstagabend der Hechinger Lichterglanz des Stadtmarketing-Vereins. Wir haben die Eindrücke von der Veranstaltung zusammengestellt.
Der Lichterglanz, organisiert vom Hechinger Stadtmarketing-Verein, läutet traditionell eine Woche vor dem ersten Advent die Weihnachtszeit in der Zollernstadt ein. Dass sich die Veranstaltung in der Stadtmitte zum beliebten Treffpunkt der Einheimischen und Besucher aus den umliegenden Städten und Gemeinden gemausert hat, bewies die jüngste Auflage am Samstagabend erneut.