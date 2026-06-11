Hechinger Innenstadt: Altes Verlagsgebäude am Obertorplatz hat neuen Besitzer

Bald ein Jahr, nachdem der Insolvenzverwalter aktiv geworden ist, ist am Sorgenkind der Hechinger Innenstadt ein großer Erfolg zu vermelden.

Annähernd zwölf Monate sind mittlerweile ins Land gegangen, dass ein Insolvenzverwalter die komplette Gebäudezeile an der Ostseite des Obertorplatzes neu auf den Markt bringen will. Der war tätig geworden, nachdem die EJL Stadtentwicklung GmbH zahlungsunfähig geworden war. Die Firma hatte in den Vorjahren nach und nach die gesamte Häuserzeile aufgekauft. Die Pläne dafür waren vielversprechend gewesen. Es hätte nach und nach Abrisse und Neubauten geben sollen. Doch mit den Jahren wurde und wurde nichts daraus.

Es ist still geworden Auch der Insolvenzverwalter müht sich inzwischen ein Jahr lang mit den teilweise arg in die Jahre gekommenen Gebäuden. Nach anfänglichen Meldungen, dass die Chancen gut stünden, alle fünf Häuser im Gesamtpaket an einen Investor zu veräußern, ist es mit den Monaten ruhiger geworden. Doch jetzt kommt zumindest in einem Teilbereich wieder Bewegung in die Sache, die für die Oberstadt so wichtig ist.

Ein Geschäftsmann, den man in Hechingen und Umgebung als solventen Unternehmer kennt, und der selbst in der Baubranche tätig ist, hat zugeschlagen und das komplette Areal, das weit in die Firststraße hineinreicht, erworben. Genannt werden will er nicht.

Dass dort etwas geschehen sein muss, sieht man seit einigen Tagen auch als Passant: Insbesondere zum Obertorplatz hin ist kräftig aufgeräumt worden. Ob die zwischenzeitlich als Mietwohnungen voll belegten Räumlichkeiten noch alle bewohnt sind? Das Gebäude Obertorplatz 10 erweckt aktuell nicht mehr diesen Eindruck.

Geplant ist, das bestätigt die Stadt Hechingen in einer Drucksache für den Gemeinderat, dass am Eingang zum Obertorplatz von der Heiligkreuzstraße her auch weiterhin ein Wohn- und Geschäftshaus stehen soll. Ob dem eine Sanierung oder ein Abriss und ein Neubau vorangehen werden, ist derzeit allem Anschein nach noch offen.

Einbezogen ist der rückwärtige Teil des einstigen Verlagssitzes. Das Gebäude Lindengasse 4, direkt an der Firststraße gelegen und an zwei Seiten vom Anwesen Obertorplatz 19 eingekesselt, dürfte wohl sicher aus dem Stadtbild verschwinden. Neues ist geplant für den rückwärtigen Bereich, den früheren Parkplatz, der um einige Garagen angereichert ist. Dort hat sich mit der Zeit die Natur breitgemacht. Wenn nichts geschieht, hat Hechingen am First bald eine richtig grüne Oase. Aber auch an diesem Grundstück, es ist die Firststraße 12, soll jetzt viel geschehen.

Auf dem rückwärtigen Teil des einstigen Verlagsgebäudes Obertorplatz 19 (im Hintergrund), der mittlerweile von der Natur zurückerobert wird, plant der Käufer eine Wohnbebauung. Die Adresse lautet Firststraße 12. Foto: Ernst Klett

Wohnbebauung statt Parkplätze

Auf der Freifläche direkt gegenüber des Firstparkplatzes plant der Käufer laut städtischer Drucksache eine Wohnbebauung. Das ist angesichts der weiterhin auch in der Zollernstadt herrschenden Wohnungsnot noch eine gute Nachricht. Öffentlich gemacht wird der Verkauf des Obertorplatz-Areals durch den am Dienstag, 16. Juni, tagenden Gemeinderat. Unter Tagesordnungspunkt 14 geht es um die Entscheidung, ob ein Vorkaufsrecht für die drei Grundstücke durch die Stadt ausgeübt werden soll. Bei Besitzerwechseln in Sanierungsgebieten haben die Kommunen diesen Vorzug.

Das Gebäude Lindengasse 4 dürfte wohl komplett aus dem Stadtbild verschwinden. Foto: Ernst Klett

Die Stadt allerdings, so sieht es die Drucksache vor, verzichtet dankend. Für die Verwaltung gehen der Verkauf und die Pläne mit den Grundstücken durchaus in Ordnung. Der vereinbarte Kaufpreis ist demnach im zulässigen Rahmen. Darauf muss in Sanierungsgebieten geachtet werden.

Dies gilt ebenso für die geplanten Zielsetzungen des Käufers. Auch sie sind sanierungsrechtlich zulässig, schreibt die Stadt. Sowohl eine komplette Neubebauung, als auch eine Kombination aus Neubebauung an der Firststraße und Bestandssanierung am Obertorplatz stellten in gleicher Weise denkbare und zielführende Planungsüberlegungen dar, lässt die Stadt ebenfalls wissen.

Was ist mit der Kreisbaugenossenschaft?

Für zwei der fünf Obertorplatz-Ostseitenhäuser gibt es mit der Kreisbaugenossenschaft Hechingen seit etlichen Monaten einen potenziellen Interessenten. Das frühere Bankgebäude und das angrenzende frühere Wohn- und Geschäftshaus, das im Erdgeschoss eine Drogerie hatte, wurden von dem Wohnbauunternehmen ins Auge gefasst. Doch um diese Projekte ist es verdächtig still geworden. In wenigen Tagen hat die Kreisbau ihre jährliche Mitgliederversammlung. Man kann davon ausgehen, dass in diesem Rahmen etwas vermeldet wird. Was aus dem früheren Hotel-Restaurant wird, das inzwischen als Flüchtlingsunterkunft und -zentrum dient, ist zumindest öffentlich nicht bekannt. Sicher ist, dass der Landkreis den Mietvertrag für das inzwischen „Refugio“ geheißene Gebäude Ende 2026 auslaufen lässt.