Hechinger Innenstadt: Altes Verlagsgebäude am Obertorplatz hat neuen Besitzer

Bald ein Jahr, nachdem der Insolvenzverwalter aktiv geworden ist, ist am Sorgenkind der Hechinger Innenstadt ein großer Erfolg zu vermelden.
Annähernd zwölf Monate sind mittlerweile ins Land gegangen, dass ein Insolvenzverwalter die komplette Gebäudezeile an der Ostseite des Obertorplatzes neu auf den Markt bringen will. Der war tätig geworden, nachdem die EJL Stadtentwicklung GmbH zahlungsunfähig geworden war. Die Firma hatte in den Vorjahren nach und nach die gesamte Häuserzeile aufgekauft. Die Pläne dafür waren vielversprechend gewesen. Es hätte nach und nach Abrisse und Neubauten geben sollen. Doch mit den Jahren wurde und wurde nichts daraus.