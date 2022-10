Kommt Ahmed Mnissi weiter? So lief sein Auftritt bei "Glow Up"

1 "Viele Bekannte aus den vergangenen Jahren aus Hechingen und Mössingen oder aus meiner Friseurzeit melden sich", erzählt Ahmed Mnissi unserer Redaktion. Foto: ZDF/Malorie Shmyr

Ahmed Mnissi aus Hechingen tritt in der ZDFneo-Show "Glow Up" auf. Wir sprachen mit ihm über die aktuelle Folge, über Nervosität und Drag-Charaktere.















Hechingen - Eine Runde weiter! Ahmed Mnissi hat es am Donnerstagabend wieder geschafft und die Jury überzeugt. Der gebürtige Hechinger will in der ZDFneo-Show "Glow Up" Deutschlands nächster Make-up-Star werden. Wir haben mit ihm darüber gesprochen.