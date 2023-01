2 Thomas Weiler bedient seine Kundschaft auch während der stressigen Feiertage mit einem Lächeln. Foto: Müller

Hier geht es um die Wurst: Zum dritten Mal konnte sich die Metzgerei Weiler gegen Konkurrenz aus ganz Deutschland behaupten. Ein Erfolgsrezept: Es ist ein Familienbetrieb.















Link kopiert

Hechingen - Nur noch 12 000 unabhängige Metzgereien gibt es in Deutschland, halb so viele wie vor 20 Jahren. Viele geben auf, auch weil sie keine Nachfolger finden. Nicht aber die Metzgerei Weiler in Hechingen.

Nachdem seine Eltern ihm den Betrieb übergeben haben, führt Thomas Weiler den 1910 gegründeten Familienbetrieb in der vierten Generation mit der Unterstützung seiner Familie weiter.

Weiler ist nicht der einzige Metzgerei-Familienbetrieb in Hechingen, aber er wurde nun bereits zum dritten Mal vom Gourmet-Magazin "Der Feinschmecker" als eine der besten in ganz Deutschland ausgezeichnet. Was die Kritiker überzeugt hat?

Vieles selbst gemacht

"Einen guten Metzger erkennt man manchmal erst beim Nachfragen", heißt es auf der Homepage des Gourmet-Magazins. Ob Kochschinken und Leberwurst, Salami und Lyoner selbst gemacht oder zugekauft sind, wollen die Kritiker wissen. "Nur wer mit eigenen guten Wurst- und Schinkensorten sein handwerkliches Können bewiesen hat, wurde für die Liste der besten Metzger in Deutschland ausgewählt", heißt es weiter.

"Wunderbar knackige Saitenwürste"

"Alles produzieren wir nicht selber, aber viel", sagt Thomas Weiler. "Französische Salamis oder Spanischen Serrano-Schinken kaufe ich aber dazu", sagt der Metzger. Das sind lokale Spezialitäten. Trotzdem kann die Metzgerei Weiler auch in diesem Bereich überzeugen. Selbstgemacht sind viele der angebotenen Salamisorten, der luftgetrocknete Schinken, sowie Brüh-, Roh- und Kochwurst.

Unsere Empfehlung für Sie Unfall Rangendingen Linienbus rutscht in die Metzgerei Auf diesen Besuch hätte die Metzgerei Heck in Rangendingen verzichten können. Am Montagmorgen kurz nach 6 Uhr krachte wegen der eisglatten Fahrbahn der Linienbus nach Hechingen knapp neben dem Schaufenster in die Hauswand.

Gerade von den Hausklassikern wie der Pfeffer-Schwarzwurst und der Frankfurter Leberwurst war die Jury des Feinschmeckers begeistert, ebenso von "wunderbar knackigen Saitenwürsten, der feinen Paprikalyoner und der herzhaften gerauchten Bauernbratwurst."

Traditionelles Rezept

Auch für Familienrezepte gibt es Pluspunkte und hier kann Thomas Weiler ebenfalls liefern: Für die Maultaschen kommen manche Kunden extra zur Metzgerei Weiler. "Das Rezept ist von meiner Großmutter. Genau so mache ich das jetzt noch", sagt Weiler. "Ich denke, der Erfolg gibt einem Recht. Es ist unser bester Artikel, davon brauchen wir am meisten." Die Maultaschen verschickt der Metzger sogar deutschlandweit.

Ohne Stress zum Schlachter

"Gute Metzger arbeiten mit Bauernhöfen in der Nachbarschaft zusammen, damit die Tiere nicht durch lange Transportwege zum Schlachthof Stress erleiden", heißt es auf der Homepage des Feinschmeckers.

Unsere Empfehlung für Sie Wegen gestiegener Preise Tailfinger Traditionsmetzgerei Alt schließt für immer Die Historie der Metzgerei Alt in der Tailfinger Lange Straße reicht beinahe 90 Jahre zurück. Ende Januar ist Schluss. Metzgermeister Stephan Alt erläutert die Gründe für die Schließung.

So sieht das auch Thomas Weiler: "Wir beziehen unser Schlachtvieh direkt von den Bauern und haben es immer im Balinger Schlachthof schlachten lassen", erzählt Weiler. "Das ist uns auch wichtig, dass wir da immer eine konstante Qualität haben."