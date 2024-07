Hechinger Hilfsverein: Kinder brauchen Frieden bei „boso Ladies Open“ präsent

Im Rahmen der „boso Ladies Open“Kindern helfen: Das ist das Ziel der 24. Auflage einer Zusammenarbeit zwischen dem Tennisclub Hechingen (TC) und dem Hilfsverein Kinder brauchen Frieden. Unter dem Motto „Sport und Soziales“ werden im Rahmen der vom Tennisclub veranstalteten „boso Ladies Open“ in Hechingen die Arbeit des Vereins unterstützt.

Seit Anfang 2022 ist Kinder brauchen Frieden über verschiedene Kontakte in Afghanistan aktiv: „wir unterstützten so ein Land abseits der Weltöffentlichkeit, in welchem Katastrophen fast unbemerkt stattfinden und große Hungersnot Alltag ist,“ so das Vereinsmitglied Hubert Rapp. Der Hilfsverein habe dank seiner engen Verbindung über zuverlässige Partner Zugang nach Afghanistan – ein Land, aus dem sich viele Hilfsorganisationen zurückgezogen haben.

Familien armer Kinder werden unterstützt

Seit zwei Jahren organisiere der Verein verschiedene Hilfsaktionen, die vor Ort die Not von Kindern armer Familien und den Aufbau von Existenzen ermögliche. Über Beziehungen zum Afghanistanexperten Wolfgang Bauer und dessen Freunde konnte in Afghanistan mehrfach Hilfe geleistet werden, heißt es in einer Pressemitteilung weiter.

Doch dafür werde auch künftig viel Geld benötigt, so Rapp: Deshalb gebe es nun ein Angebot im Rahmen der „boso Ladies Open“ von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. August, durch das nicht nur die Hilfebedürftigen und eine kleine, traditionelle Glasmanufaktur profitieren, sondern auch die Spender.

Denn: In der Stadt Herat im Westen Afghanistan werde noch wie vor vielen tausend Jahren Glas gefertigt, nach alter überlieferter und streng behüteter Rezeptur. Die Glasbläser fertigen etwa Vasen, Teller und Becher - jedes Stück ein Unikat.

Diese traditionelle Glaskunst wird der Hilfsverein nun an seinem Stand auf der Tennisanlage im Weiher anbieten. Ergänzt wird das Angebot durch Handwerksartikel, die von Christa Görhardt gefertigt wurden und deren gesamter Erlös laut dem Verein den Kindern in Not zugutekommt.

Neben der Hilfe für die Kinder in den bisherigen Projektländern engagiert sich Kinder brauchen Frieden nach eigenen Angaben auch bei zahlreichen Hilfsaktionen, um die Not von Kinder und Familien in der Ukraine zu lindern.

Verein hat nun zerstörten Krankenwagen ausgeliefert

Außerdem wird vom Hilfsverein auch ein Hilfsprojekt unterstützt, in dessen Rahmen Hilfsgüter und medizinische Geräte direkt in das Kinderkrankenhaus in Cherson geliefert: Dort verläuft an den Ufern des Fluss Dnjepr seit geraumer Zeit die Kampflinie zwischen den Soldaten der Ukraine und Russlands – die ukrainische Großstadt wird oft von russischen Truppen bombardiert.

Die Versorgung und der Transport von Kindern nach Verletzungen und Minenunfällen zur Behandlung in die Kinderklinik zu bringen, ist laut einer Mitteilung des Hilfsvereins von besonderer Problematik: Mit großem Aufwand sei es im September gelungen, einen Rettungswagen mit medizinischer Geräteausrüstung zu beschaffen und in die Klinik nach Cherson zu überführen.

Die Mitteilung der totalen Zerstörung des Fahrzeuges am 19. Juni durch einen russischen Raketenangriff auf das Kinderkrankenhaus habe zu einem Schockzustand aller Beteiligten sowie Wut und Empörung geführt, heißt es weiter. Der Rettungswagen habe neun Monate lang tolle Dienste geleistet, so der Verein.

25. boso Ladies Open in Hechingen

Eine Woche Tennis pur

Das Warten auf den Startschuss für die „25. boso Ladies Open“ auf der Anlage des TC Hechingen hat bald ein Ende. Am Sonntag, 28. Juli, werden die Paarungen für die erste Runde der Qualifikation ausgelost. Am Montag, 29. Juli, werden dann ab 12 Uhr die ersten Einzel- und Doppelpaarungen in der Qualifikation über die Bühne gehen.

Ganztägig reduzierte Bierpreise

Für die Besucher am Montag ebenfalls interessant ist die Auslosung der Einzel- und Doppel-Konkurrenz des Hauptfeldes ab 13 Uhr. Dazu sind am „Fürstenberg Tag“ ganztägig reduzierte Preise auf alle Biersorten am Bierwagen garantiert. Ab Freitag, 2. August, stehen die Viertelfinal-Spiele auf dem Programm, gefolgt von den Halbfinals am Samstag, 3. August, und den Finalspielen am Sonntag, 4. August. An diesen drei Tagen ist auch der Kinderhilfsverein „Kinder brauchen Frieden“ auf der TCH-Anlage vertreten.