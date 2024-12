1 Sie halfen am Samstag am Stand von Kinder brauchen Frieden mit (von links) Mitglied Esther Alisy, Bürgermeister Philipp Hahn, die CDU-Bundestagsabgeordnete Annette Widmann-Mauz, Organisator Hubert Rapp, Hubert Bosch von der Beitlich-Stiftung, Landesverkehrsminister Winfried Hermann und die Grünen-Abgeordnete Cindy Holmberg. Foto: Jürgen Fischer

Die Hechinger Hilfsorganisation sammelt immer an den Samstagen in der Adventszeit Spenden für Kinder in Not. Zum Auftakt war auch Landesverkehrsminister Winfried Hermann vor Ort. Auch er freute sich über die besonders hohe Spende.









Link kopiert



Arme Menschen im Kongo, in Bulgarien, Sri Lanka und das Hechinger Kaufland an der Gammertinger Straße – all das hängt an den Weihnachts-Samstagen irgendwie zusammen.