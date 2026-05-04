Hechinger Grundschulen: So setzt Hechingen die Ganztagsschule um – was Eltern wissen müssen

Der Rechtsanspruch für Grundschüler wird ab dem kommenden Schuljahr verwirklicht. In Hechingen hat das eine kleine Schulreform zur Folge.
In Hechingen steht eine der größten Schulreformen der jüngeren Vergangenheit vor der Umsetzung. Beschlossene Sache ist sie seit der Gemeinderatssitzung von vergangener Woche, und zwar einstimmig. Dass die Kuh nicht ganz leicht vom Eis zu kriegen war, ließ Bürgermeister Philipp Hahn durchblicken: In den betroffenen Schulgemeinschaften sei „zum Teil Überzeugungsarbeit nötig gewesen, wie immer, wenn es um die Änderung bestehender Strukturen geht“, sagte er.