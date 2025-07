1 Eine Bank mit handgeschnitztem Pferdekopf hat die scheidende Stettener Grundschulrektorin Ursula Kleinmaier zu ihrem Abschied in den Ruhestand geschenkt bekommen. Foto: Klaus Stopper Tränen zum Abschied hatte Ursula Kleinmaier am Mittwoch in der Stettener Grundschule.







Die Rektorin der Stettener Grundschule wurde am Mittwoch mit unglaublich liebevollen Gesten durch ihre Schüler, das Lehrerinnenkollegium und die Elternvertreter in den Ruhestand verabschiedet. Bereits am Montag war sie in der Stettener Halle offiziell verabschiedet worden.