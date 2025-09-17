Hechinger Grundschule feiert: „Liebe Erstklässler, jetzt geht’s los“

Mut machen, Ängste abbauen – darauf kam es der Hechinger Grundschulrektorin Alexandra Gruler-Baeck und ihr Kollegium am Mittwoch bei der Einschulungsfeier an.

Kindergarten ade, Schulzeit beginnt – dieses einschneidende Erlebnis haben am Mittwoch 130 neue Erstklässler der Hechinger Grundschule mit Geschwistern, Eltern, Omas und Opas in der Stadthalle gefeiert. Alexandra Gruler-Baeck und ihre Lehrerinnen-Kolleginnen (Alle Erstklässler-Klassen werden von Frauen unterrichtet) freuten sich sichtlich auf die Neuen. Vier Klassen unten am Schloßberg, eine an der Zollerschule – ein schöner Zuwachs. Und es werden noch mehr. Am Freitag ist noch eine separate Einschulung an der Sickinger Grundschule.

„Dann haben wir 145 Erstklässler bei uns an der Schule“, so die Rektorin, die einem Kollegium von knapp 50 Lehrern vorsteht. „Das ist ein mittelständischer Betrieb“, scherzte sie über ihre anspruchsvolle Leitungsfunktion.

Hechinger Grundschule wächst beständig

Und zwar ein Betrieb mit beständigem Wachstum. Auch dieses Jahr liegt die Erstklässlerzahl wieder etwas über dem Vorjahresniveau.

Die Einschulungsfeier folgte einem bewährten Ritual. Zunächst fand ein ökumenischer Gottesdienst in der sehr gut gefüllten Johanneskirche statt, den Peter Duttweiler und Friederike Heinzmann gestalteten. Dann ging es in die Stadthalle. „Das ist ein Tag, den ihr nie vergessen werdet“, begrüßte die Rektorin ihre jungen Gäste, ging dann mit dem Mikrofon mitten rein in die quirlige Menge und fragte, was man an der Schule wohl alles lernt. „Viele Sachen“, lautete völlig korrekt die erste Antwort. Weitere Fächer wurden genannt, und die Rektorin ergänzte, dass die Schule auch ein Ort sei, an dem viele Freundschaften geschlossen werden.

Ihr Rat an die Kinder: Sie sollen „mit offenen Augen durch eure Schulzeit gehen“, und sie sollen ihre Mitschüler und Mitschülerinnen in ihren Eigenarten akzeptieren.

Ein bunter Elefant hat Angst vor der Schule

Das war dann auch das Thema der kleinen Bühnenshow, die traditionell die Zweitklässler für die Neulinge aufführen. Es ging um den bunten Elefant Elmar, der erst gar nicht glauben kann, dass er an der Elefantenschule akzeptiert wird.

Und dann kam der Höhepunkt des Tages: Die erste Schulstunde. Mit einem „jetzt geht’s los“ schickte die Rektorin die Schloßberg-Kinder hinunter in die Unterstadt. Die Zollerschulen-Kinder querten nur die Straße zu ihrer Schule . Im Klassenzimmer dann ein erstes Kennenlernen und sich umschauen. Die Familienangehörigen mussten hier draußen bleiben, wurden zum Trost aber vom Schulförderverein mit Kaffee und Kuchen bewirtet.

Und ab Donnerstag herrscht dann der ganz normale Schulbetrieb. Vor dem müsse niemand Angst haben, hatte die Rektorin in ihrer Ansprache betont. „Wir Lehrer und Lehrerinnen sind für euch da“, versprach sie. „Wir unterrichten euch nicht nur, wir wollen euch auch begleiten, euch stark machen und eure ganz eigenen Fähigkeiten zum leuchten bringen“.