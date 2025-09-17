Hechinger Grundschule feiert: „Liebe Erstklässler, jetzt geht’s los“

Mut machen, Ängste abbauen – darauf kam es der Hechinger Grundschulrektorin Alexandra Gruler-Baeck und ihr Kollegium am Mittwoch bei der Einschulungsfeier an.
Kindergarten ade, Schulzeit beginnt – dieses einschneidende Erlebnis haben am Mittwoch 130 neue Erstklässler der Hechinger Grundschule mit Geschwistern, Eltern, Omas und Opas in der Stadthalle gefeiert. Alexandra Gruler-Baeck und ihre Lehrerinnen-Kolleginnen (Alle Erstklässler-Klassen werden von Frauen unterrichtet) freuten sich sichtlich auf die Neuen. Vier Klassen unten am Schloßberg, eine an der Zollerschule – ein schöner Zuwachs. Und es werden noch mehr. Am Freitag ist noch eine separate Einschulung an der Sickinger Grundschule.