Hechinger Gemeinderat tagt: Viele Themen und wenig Debatten

Die Hechinger Pfadfinder suchen ein neues Lagergebäude – das war einer der wenigen Themen im Hechinger Gemeinderat, die neu waren.
Zelte und vieles anderes, was Pfadfinder zu ihrem Frischluft-Dasein so brauchen sind seit einigen Jahren in dem Schuppen nahe der Kirche St. Luzen gelagert. Zudem stehen dort Fahrzeuge der Pfadfinder. Vor diesem Domizil war ein Schuppen beim Marienheim das Pfadi-Lager gewesen. Und jetzt läuft auch der Vertrag für die Bleibe bei St. Luzen aus. „Wir suchen dringend eine gute Lösung“, erklärte Tobias Wieck, Gemeinderat der Bunten Liste und aktiver Pfadfinder, in der jüngsten Sitzung. Irgendein Schuppen, gerne auch in einem Stadtteil, wäre perfekt.