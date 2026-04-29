Hechinger Fußgängerzone: Vom Land winken über 320.000 Euro

Ein Platz für Bürger, ohne Autos, mit toller Möblierung. Der Sommer ist aber nur ein Test. Im Herbst wird entschieden, wie es weitergeht. Geschäftsleute und Anwohner reden mit.
Fußgängerzone. Jahrzehntelang war dieses Wort ein Unding für die Hechinger Kommunalpolitik. Wie in anderen Kleinstädten darben Einzelhandel und Gastronomie, und beiden wollte man es nicht noch schwerer machen, indem man die Autos draußen lässt. Alles anders gemacht hat ein ernsthafter Versuch mit Arbeitsgruppe, Expertenrat, einem engagierten Bau- und Ordnungsamt und einem Bürgermeister, der es endlich wagen wollte – zumindest einen Sommer lang.