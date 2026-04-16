Hechinger Fußgängerzone: So will Feinkost Hentsch die Marktplatz-Gastronomie beleben

Wird der Hechinger Marktplatz-Sommer ein Erfolg? Das hängt davon ab, wie viel Leben auf den Platz kommt. Und wer die Gäste bewirtet. Deutliche Zeichen setzen will Feinkost Hentsch.
Die Aufhübschung des Hechinger Marktplatzes ist in vollem Gange. Der neue Stadthimmel mit den bunten Lampions erntet Komplimente, die Möblierung am Boden nimmt Konturen an, und die großen Pflanztröge stehen schon bereit. Doch letzte Zweifel sind nicht ausgeräumt: Wer soll den autofreien Platz einen Sommer lang beleben, wenn es abends keine gastronomischen Angebote gibt?