Hechinger Fotofreunde: Hinter jedem Bild stecken Emotionen

1 Die Ausstellung der Fotofreunde Hechingen in Stetten stieß auf großes Interesse. Foto: Klaus Stopper

Ein Blick, ein Körper, Häuser, Tiere, Landschaften – viel zu sehen gab es wieder bei der Ausstellung der Fotofreunde in der Klosterkirche und im Heimatmuseum in Stetten.









Link kopiert



Täglich sind Menschen heutzutage einer Bilderflut ausgesetzt. Was beim Rundgang durch die Ausstellung am Wochenende das Besondere an dieser Schau ausmachte, war aber das Gefühl, dass es Leute aus der Region sind, die hier etwas abgebildet haben, was sie interessiert hat. Sie zeigen keine abgesonderte Welt der aufwändigen Studiofotografie. Wie fanden sie wohl zu ihrem jeweiligen Motiv? Auf Reisen? Oder stehen diese Gebäude vielleicht ganz in der Nähe? Sind es Bilder aus dem privaten Bereich? Wurden beispielsweise die Tierfotos zufällig beim Spazierengehen geschossen oder musste man sich hier mühsam anpirschen und lange warten, bis der Vogel günstig vor die Linse flatterte? Automatisch fühlt man sich etwas ein in ihre Perspektive. Und das macht Spaß.