Hechinger Fischereiverein: Forellen genießen den Umweltschutz

Zerstörungswut in Hechingen Vandalismus an Wanderwegen – Stadt bittet um Hinweise

An zwei Wochenenden kam es jüngst in Hechingen zu Vandalismus-Vorfällen an Themen- und Wanderwegen. Unter anderem wurde eine Sitzbank mit roher Gewalt in den Stierbrunnen geworfen. Die Stadt hofft auf Hinweise von Zeugen.