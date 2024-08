Hechinger Ferienspiele: So haben sich die Ratzgiwatz-Kinder bei der großen Spieleshow geschlagen

8 Da war Geschick gefragt: Das Runde musste auf die Klinge. Foto: Vincent Kapitel-Stietzel

Die große Spieleshow ist einer der absoluten Höhepunkte der Hechinger Ratzgiwatz-Kinderferienspiele: Das zeigte sich nicht nur an den hunderten Besuchern, sondern auch am beeindruckenden Programm samt ritterlichen Wettkämpfen.









Link kopiert



Ritter, Burgfrauen und ein grollender Drache aus dem Off: Dass sich der Schulhof neben der Realschule in eine stark besuchte, mittelalterliche Märchenwelt verwandelt, passiert nicht alle Tage. Während vielleicht mancher Erwachsene bei dem Gedanken an feuerspuckende Echsen die Flucht ergreifen würde, zeigten die Ratzgiwatz-Kinder wieder, dass sie sich von sowas nicht schrecken lassen: Mutig traten die Kids, die sich für die mehrtägigen „Mittelalterwatz“-Spiele einem der drei Teams aus „Barbaren von den Eberbergen“, den „fliegenden Forellen“ und den „magischen Einhörner“ angeschlossen hatten, bei der großen Spieleshow gegeneinander an.