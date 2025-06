Die Leiterschar des Vereins Ratzgiwatz bereitet die Ferienspiele „Steinzeitwatz“ vor. Um die Projektkisten vollständig packen zu können, fehlt aber noch Material.

Deshalb bitten die Organisatoren um Spenden folgender Art: kleine Marmeladengläser, Zeitungspapier, Ausstecherle, Bügelperlen, dicke Wolle, alte Besenstiele, weißen Stoff, kleine Gießkannen, Kunstleder und Kunstfelle, Jutesäcke, alte Puppenwagen und Bollerwagen, insbesondere die Radachsen, Spielsand, Baumscheiben oder Stammstücke mit circa 20 Zentimetern Durchmesser, Tennisbälle, Gipsbinden, Kegel, Bowlingkugeln und Poolnudeln.

Die Materialspenden können am Ratzgiwatzlager(im Güterschuppen in der Bahnhofstraße zwischen dem Bahnhofsgebäude und den Parkplätzen an folgenden, weiteren Terminen abgegeben werden: Samstag, 28. Juni, 10 bis 14 Uhr; Montag, 30. Juni, 18 bis 20 Uhr; Montag, 7. Juli, 18 bis 20 Uhr; Sonntag, 13. Juli, 10 bis 14 Uhr; Samstag, 2. August, 10 bis 16 Uhr; Sonntag, 3. August, 10 bis 14 Uhr.

Los geht’s am 4. August