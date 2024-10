Hechinger Fasnet: Erwin Unger ist neuer Narrhalla-Chef

1 So sieht der neue Vorstand der Hechinger Narrenzunft Narrhalla aus. Erwind Unger (zweiter von rechts) wurde am Freitag zum neuen Zunftmeister gewählt. Foto: Klaus Stopper /Klaus Stopper

Erwin Unger (zweiter von rechts) ist am Freitag zum neuen Zunftmeister der Althistorischen Narrenzunft Narrhalla Hechingen gewählt worden. Seine Vorgängerin Melanie Lenhart hatte im Juli nicht mehr für ihr Amt kandidiert.









Auch weitere Funktionsträger des Vereins schieden damals aus. In der außerordentlichen Versammlung am Freitag wurden diese Lücken geschlossen. Das Wahlergebnis (auf dem Foto von links nach rechts): Philipp Buck, (neu als Beisitzer), David Kirwald (Beisitzer), Daniel Walter (Beisitzer), Simone Lacher (neu als Kassiererin), Sven Noack (Beisitzer), Stephanie Zimmermann (Beisitzerin), Ramona Hild (Vize-Zunftmeisterin), Karolin Eberhard (neu als Beisitzerin), Carola Kunz (neu als Beisitzerin), Erwin Unger (neuer Zunftmeister) und Kiara Haas (neu als Beisitzerin). Erwin Unger ist 46 Jahre alt, arbeitet in verantwortlicher Stellung bei Daimler-Benz in Sindelfingen, und ist schon länger als Butz in der Fasnet aktiv. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte er, dass sich am Programm der Narrhalle zunächst nichts ändern wird.