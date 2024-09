Hechinger Familiensporttag: Deshalb hatten Kinder und Vereine Grund zur Freude

7 An der Station der Hechinger Bezirksgruppe des Deutschen Alpenvereins konnten junge Kletterer am Familiensporttag richtig abhängen. Foto: Kapitel-Stietzel

Sportliche Stationen absolvieren und dafür Belohnungen bekommen: Das galt beim Familiensporttag in und rund um das Weiherstadion. Doch auch die Vereine, die vor Ort vertreten waren, freuten sich.









Hier sprinten Kinder an Hindernissen vorbei, dort probieren sie sich am Stabhochsprung und an der Station der Hechinger Bezirksgruppe des Deutschen Alpenvereins balancieren sie vorsichtig über einen Kletterparcours: In und rund um das Weiherstadion konnte man am Sonntag sehen, dass das Motto der dritten Auflage des Familiensporttags – „Hechingen bewegt sich!“– nicht nur eine eine hole Marketingphrase war. Ganz im Gegenteil: Trotz der eher kühlen Temperaturen waren viele Kinder mit ihren Freunden, Eltern und Oma und Opa am Stadion, dem Skatepark, dem Golfplatz der Tennisanlage, der Bogenwiese, dem Schützenhaus und der Minigolfanlage Rapphof unterwegs, um in verschiedene Sportarten hineinzuschnuppern.