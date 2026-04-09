Hechinger Entführungsprozess: Die „kleinen Fische“ unter den Menschenräubern verurteilt

Im zweiten Prozess sind nun auch die fünf Mitläufer aus dem Menschenräuber-Dutzend verurteilt worden.
Das „Amsel“-Verfahren hat die Hechinger Justizbehörden in den vergangenen Monaten beschäftigt wie kein anderes. Seinen Namen hat es vom Bisinger Amselweg, von wo aus einer der beiden Jugendlichen, die von einer Clique aus dem Steinlachtal wegen Schulden aus illegalen Drogengeschäften zum Teil tagelang entführt, misshandelt und bedroht worden waren, nach geglückter Flucht vor seinen Peinigern die Polizei alarmierte.