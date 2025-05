Hechinger Buchladen seit 40 Jahren: Gäste erhalten zum Jubiläum einen Sekt

1 Der Buchladen von Teresa Welte ist seit 40 Jahren einer der kulturellen Leuchttürme in Hechingen. Foto: Frank Ott

Zwei Buchhandlungen hat die Hechinger Oberstadt. Sie bilden hier ein Stück kulturelle Seele der Stadt. Das Geschäft von Teresa Welte wird nun 40 Jahre alt. Und es ist mehr als ein Ort, an dem Buchstaben gehandelt werden.









Dorothea Welte, die Mutter von Teresa Welte, hatte das Geschäft am 4. Mai 1985 in der Synagogenstraße eröffnet. Später übernahm es ihre Tochter Teresa. Wer möchte, kann dieses Jubiläum am Samstag, 3. Mai, in der Buchhandlung am Marktplatz feiern. Es gibt hier auf jeden Fall Sekt für die Gäste.