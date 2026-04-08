Hechinger Briefmarkenfreunde: Wer war eigentlich Nellie Melba?

Wer sammelt heute noch Briefmarken? Diejenigen, die das tun, lässt dieses Hobby nicht mehr los. Einblicke in die Welt der Philatelie gibt es bald beim Großtauschtag in Hechingen.
Der Großtauschtag ist eine Traditionsveranstaltung der Hechinger Briefmarkenfreunde – seit Jahrzehnten richten sie ihn aus. So auch heuer wieder: am Sonntag, 12. April, von 9 bis 15 Uhr in der Hechinger Stadthalle „Museum“. Im großen Saal und im Foyer werden rund ein Dutzend Themensammlungen zu sehen sein. Von Hechinger Philatelisten, aber auch von Ausstellern aus Reutlingen. Dazu gesellen sich Händler aus dem gesamten süddeutschen Raum. Außerdem dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf Münzen und Ansichtskarten freuen. Parallel dazu wird – wie jedes Jahr – im Foyer bewirtet.