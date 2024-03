Stefano Zarrella hat bei der jüngsten Let’s Dance-Show zurückgeschlagen und eine Antwort auf die schwache Leistung in der Vorwoche gegeben. Satte 23 Punkte gab es von der Jury um Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González für einen Charleston zum italienischen Song „Via Con Me“ von Paolo Conte.

Rückblick: Noch in der vergangenen Woche hatte der Hechinger Zarrella mit seiner Tanzpartnerin Mariia Maksina nur zehn Punkte für einen Langsamen Walzer erhalten. Im Nachgang offenbarte der Food-Creator große Nervosität, die ihn um ein besseres Abschneiden gebracht habe.

Llambi gibt sieben Punkte

Doch das schien am Freitagabend vergessen. Mit Leichtigkeit und Witz – so auch der Charakter des Charleston – verzauberte er das Let’s Dance-Publikum. Die italienische Musik dazu tat ihr Übriges. Jurorin Motsi Mabuse erklärte bei der Bewertung des Tanzes begeistert: „Das war ein richtiges Comeback“. Auch der sonst so strenge Joachim Llambi gab sieben Punkte.

Der Hechinger Zarrella selbst zeigte sich nach der Show zufrieden mit seiner Leistung: „Es war ein wundervoller Abend. Ich hatte so viel Spaß“, so der 33-Jährige. Er habe einfach Freude gehabt und losgelassen. Die Italo-Night schien dem Italiener Glück gebracht zu haben. In der Endabrechnung lag er auf Platz zwei – um das Weiterkommen musste Zarrella jedenfalls nicht zittern.

Let’s Dance macht Osterpause

Daran änderte nämlich auch das sich an die Einzeltänze anschließende Tanz-Battle nichts mehr. Die noch elf verbliebenen Prominenten traten dabei in zwei Gruppen gegeneinander an. Am Ende musste dennoch wieder ein Promi die RTL-Show verlassen. Fällig war diesmal Lina Larissa Strahl, die eigentlich nicht die wenigsten Jury-Punkte erhalten hatte.

Für Stefano Zarrella gibt es hingegen auch über Ostern hartes Training. Show fünf lässt aber etwas länger als üblich auf sich warten. Denn: Am Karfreitag legt Let’s Dance eine Osterpause ein. Weiter geht es am Freitag, 5. April.