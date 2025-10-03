Hechinger Bauausschuss empört: Flusskrebse kosten doch keine Million

Auch um Flusskrebste und angebliche Millionen, die ihr Schutz kostet ging es im Bauausschuss. Das Ganze erwies sich aber als Missverständnis.

Der Betontunnel – auch Dole genannt, durch den in Stetten an der Zinkenstraße ein Stück weit der Reichenbach fließt, ist marode. Einst wurde er gebaut, damit über ihm die Straße zweispurig verlaufen kann. Schön für den Autoverkehr, aber nun steht eine teure Sanierung an. Schon vor einem Jahr wies das Bauamt darauf hin, dass hier Eisenarmierungen rosten und Teile des Betons abgeplatzt sind. Weil die Stabilität des Bauwerks dadurch zweifelhaft ist, wurde die Straße halbseitig gesperrt und eine Gewichtsbeschränkung eingeführt.

Mittlerweile sind die Planungen weit fortgeschritten, und so stand im Bauausschuss am Mittwoch die Frage an, ob dem Gemeinderat die Fassung des Baubeschlusses empfohlen werden kann. Bevor das am Ende bei einer Enthaltung einstimmig so beschlossen wurde, kochten lebhafte Debatten auf. Ein Grund: Statt der einst geschätzten 1,5 Millionen Euro Kosten stehen nun 2,3 Millionen auf dem Zettel.

Betontunnel für Bach ist komplexes Bauwerk

Das sei halt ein „sehr komplexes Ingenieurbauwerk“, erläuterte Michael Werner vom Bauamt die Sachlage, und man wolle die Sanierung so vornehmen, dass das alles die nächsten 50 Jahre auch hält. Der beauftragte Ingenieur erklärte dann die Details und ging dabei auch auf die vielen Auflagen des Gewässerschutzes ein, die bei Bauarbeiten am Reichenbach zu beachten sind. Grundsätzlich darf das Dreckwasser, das bei den Bauarbeiten notwendigerweise entsteht, nicht in den Bach fließen. Deshalb wird das Bachgewässer abgetrennt durch die Baustelle geleitet. Dazu kommt der Hochwasserschutz, der dringend empfiehlt, das Baugerüst in der Dole nach jedem Einsatz wieder abzubauen, damit es im Fall eines Wolkenbruchs nicht weggeschwemmt wird.

All das klang kompliziert, und noch komplizierter wurde es, als der Ingenieur erklärte, dass die Fischereibehörde nicht ausschließen kann, dass an dieser Stelle auch geschützte Flusskrebse vorkommen. Das bringt dann noch mal härtere Auflagen mit sich, beispielsweise darf nur gewaschener Sand und Kies zum Schutz des Bachbettes verwendet werden.

Spätestens da war dann Freie-Wähler-Gemeinderat Juergen Staib auf der Zinne. Er fand schon das komplizierte Bauwerk nicht sinnvoll. „Heute würde man so etwas nicht mehr bauen“, meinte er. Ob man das nicht zurückbauen könnte, den Bach wieder offen fließen lassen und die Straße halt nur einspurig lassen.

Vor allem Zusatzmaßnahmen bringen Mehrkosten

Zudem hatte er den Ingenieur so verstanden, dass nur wegen des Schutzes möglicher Flusskrebse Mehrkosten von eine Million Euro entstehen. Da hakten dann auch andere Räte ein und schimpften über Bürokratismus und Auflagen-Wahnsinn.

Michael Werner wies aber darauf hin, dass ein Rückbau der Dole viel teurer kommen würde als die Sanierung. Und ohne Sanierung wäre fraglich, ob die Straße überhaupt noch nutzbar wäre.

Und zum Flusskrebs beruhigte er, dass die Kosten zu seinem Schutz sehr viel geringer seien als die genannte Million. Die werde für Verstärkungsmaßnahmen am Bauwerk benötigt, deren Notwendigkeit sich eben im Verlauf der Planung erst gezeigt hätten.

Auch die Idee von Felix Miller, die Gewässerschlaufe abzuschneiden und damit zu verkürzen, befand Michael Werner als viel zu aufwändiges Vorhaben. Allein das Genehmigungsverfahren dafür wäre ein gigantisches Unterfangen.

Bunten-Rätin Almut Petersen fasst es dann ganz gut zusammen. „Wir geben hier viel Geld für die Sanierung von etwas aus, was man heute so nicht mehr bauen würde und was auch keine qualitative Verbesserung bringt“, stellt sie fest. Und nach der Debatte sahen das dann auch alle Gemeinderäte genau so, wie die Abstimmung zeigte.