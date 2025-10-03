Hechinger Bauausschuss empört: Flusskrebse kosten doch keine Million

Auch um Flusskrebste und angebliche Millionen, die ihr Schutz kostet ging es im Bauausschuss. Das Ganze erwies sich aber als Missverständnis.
Der Betontunnel – auch Dole genannt, durch den in Stetten an der Zinkenstraße ein Stück weit der Reichenbach fließt, ist marode. Einst wurde er gebaut, damit über ihm die Straße zweispurig verlaufen kann. Schön für den Autoverkehr, aber nun steht eine teure Sanierung an. Schon vor einem Jahr wies das Bauamt darauf hin, dass hier Eisenarmierungen rosten und Teile des Betons abgeplatzt sind. Weil die Stabilität des Bauwerks dadurch zweifelhaft ist, wurde die Straße halbseitig gesperrt und eine Gewichtsbeschränkung eingeführt.