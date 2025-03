Hechinger Aushängeschild: Villa Eugenia geht dank TikTok viral – aber nun steht Großbaustelle an

Vor Dußlinger Tunnel Verletzte und Vollsperrung nach Unfall auf B 27

Zwei Verletzte, ein Sachschaden in Höhe von 24.000 Euro sowie eine Vollsperrung in Richtung Balingen sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der B 27 bei Dußlingen.