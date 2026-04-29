Hechinger Aufregerthema: Stadt reagiert – jetzt doch mehr Parkplätze an der Schillerstraße

Stadt Hechingen reagiert auf Kritik: Zahl der Stellplätze am Fuße des Schloßbergs soll konstant bleiben.​

Noch ein Hechinger Aufregerthema der vergangenen Woche: Die Stadt und der Landkreis bauen einen 2,2 Millionen Euro teuren Radweg durchs Feilbachtal, entlang der Weilheimer Straße und der Bisinger Straße – und dafür droht eine zweistellige Zahl von Auto-Stellplätzen auf dem Parkplatz an der Schillerstraße wegzufallen. Im Bauausschuss war die angekündigte Parkplatz-Einbuße schon kritisiert worden, in den sozialen Medien hagelte es dann Unverständnis und Schelte.​

Jetzt braucht sich allerdings niemand mehr aufzuregen. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend verkündeten Bürgermeister Philipp Hahn und sein Bauamtschef Michael Werner, dass man die Zahl der Stellplätze am Fuße des Schloßbergs konstant halten werde. Als Ersatz für die Fläche, die direkt am Feilbach wegfällt, um dort den Radweg sicher vorbeizuführen, soll der Parkplatz in der Verlängerung der Garagen nahe der Wohnhäuser vergrößert werden. „Künftig werden wir 47 geordnete Stellplätze haben“, sagte Werner. Aktuell sind es, je nachdem, wie geparkt wird, 40 bis 48.

Förderung sei einmalige Chance

​Verdeutlicht hat Werner auch noch einmal, wie es sich mit den Kosten verhält: Von den 2,2 Millionen Euro zahlt das Land den höchstmöglichen Zuschuss, der zwischen 85 und 91 Prozent liegen wird. Vom Rest übernimmt der Landkreis die Hälfte, sodass bei der Stadt unterm Strich nicht mehr als 200.000 bis maximal 340.000 Euro hängen bleiben.​

Für die Stadt Hechingen sei diese Förderung eine einmalige Chance, denn 75 Prozent der Strecke seien marode Fußwege, die sonst für einige Hunderttausend Euro auf eigene Kosten erneuert werden müssten.

​Mit dem Radwegbau schaffe man eine gute Anbindung der Oberstadt an das Fernradwegnetz, stärke eine touristisch wichtige Verbindung in Richtung Burg Hohenzollern, verbessere den Parkplatz an der Schillerstraße und entschärfe auch Konflikte mit dem Schaukelwanderweg.​

Noch keine Lösung ist für die derzeit extrem vermüllten Glascontainer am Rande des Parkplatzes gefunden. „Das prüfen wir“, versicherte Werner auf Nachfrage von CDU-Stadträtin Ingrid Riester.