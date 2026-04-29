Hechinger Aufregerthema: Stadt reagiert – jetzt doch mehr Parkplätze an der Schillerstraße

Stadt Hechingen reagiert auf Kritik: Zahl der Stellplätze am Fuße des Schloßbergs soll konstant bleiben.
Noch ein Hechinger Aufregerthema der vergangenen Woche: Die Stadt und der Landkreis bauen einen 2,2 Millionen Euro teuren Radweg durchs Feilbachtal, entlang der Weilheimer Straße und der Bisinger Straße – und dafür droht eine zweistellige Zahl von Auto-Stellplätzen auf dem Parkplatz an der Schillerstraße wegzufallen. Im Bauausschuss war die angekündigte Parkplatz-Einbuße schon kritisiert worden, in den sozialen Medien hagelte es dann Unverständnis und Schelte.