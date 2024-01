Hechinger Arbeitskreis Asyl: Wie erfolgreich ist die Vermittlung von Geflüchteten in die Arbeitswelt?

1 Bereits im Februar sollen Geflüchtete mit der Aktion des Hechinger Arbeitskreises Asyl einen Arbeitsplatz gefunden haben. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe.com/©Daniel Ernst

Die Fragebogen-Aktion des Hechinger AK Asyl zur Vermittlung von Geflüchteten mit örtlichen Betrieben trägt erste Früchte. Mitorganisator Jürgen Fischer hofft, dass Anfang Februar die ersten seiner Schützlinge einen Arbeitsplatz gefunden haben.









Link kopiert



Der Hechinger Arbeitskreis Asyl ist an mehreren Stellen aktiv, damit die Integration von Geflüchteten in Hechingen vorangetrieben wird. Neben dem Refugio, in welchem am Obertorplatz eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete mit Restaurant und Café im Erdgeschoss entsteht, hat der AK Asyl bereits Ende November 2023 eine Fragebogen-Aktion entwickelt, der Geflüchtete und regionale Arbeitgeber zusammenbringt. Auf den Fragebögen – es gibt je einen für den Arbeitssuchenden und einen für den Arbeitgeber - wird unter anderem nach Qualifikationen und Personalbedarf sowie nach Deutschkenntnissen gefragt.