Hechinger Altstadt ganz neu: 48 bunte Lampions am Himmel über dem Marktplatz

Die Besucher, die am Mittwochmorgen für den Hechinger Wochenmarkt kamen, staunten nicht schlecht: Quasi über Nacht hatte sich der Marktplatz-Himmel mit bunten Lampions gefüllt.
Am Dienstag hatten die Handwerker bis in die Nacht hinein geschafft – und fertig war er, der neue Hechinger Stadthimmel über dem Marktplatz. 48 beleuchtbare Lampions in Pastellfarben sind an Drahtseilen aufgehängt, befestigt an acht Masten, die auf massiven Betonfundamenten ruhen. Eine etwa 25 mal 15 Meter große Fläche wird von den Leuchtelementen überspannt.