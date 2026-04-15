Hechinger Altstadt ganz neu: 48 bunte Lampions am Himmel über dem Marktplatz

Die Besucher, die am Mittwochmorgen für den Hechinger Wochenmarkt kamen, staunten nicht schlecht: Quasi über Nacht hatte sich der Marktplatz-Himmel mit bunten Lampions gefüllt.

Am Dienstag hatten die Handwerker bis in die Nacht hinein geschafft – und fertig war er, der neue Hechinger Stadthimmel über dem Marktplatz. 48 beleuchtbare Lampions in Pastellfarben sind an Drahtseilen aufgehängt, befestigt an acht Masten, die auf massiven Betonfundamenten ruhen. Eine etwa 25 mal 15 Meter große Fläche wird von den Leuchtelementen überspannt.​

Der Stadthimmel ist ein zentrales und mit besonderer Spannung erwartetes Element der vom Hechinger Gemeinderat beschlossenen Aufwertung und Umgestaltung des Marktplatzes zur Fußgängerzone. Zunächst handelt es sich um eine Probezeit, die am 2. Mai beginnt und am 11. September endet. Wird der Versuch gut angenommen, dann soll der Marktplatz dauerhaft autofrei umgebaut werden.

Fundamente als Stehtische

Dass für den Stadthimmel die etwas provisorisch aussehenden Betonfundamente mit Masten aufgebaut werden mussten, liegt nach Angaben der Stadtverwaltung daran, dass die vorhandenen Hülsen und Fahnenmasten nicht die notwendige Statik aufweisen. Das war zum Zeitpunkt des Gemeinderatsbeschlusses noch unklar gewesen. Aus der Not wurde aber auch eine Tugend gemacht: Die Betonfundamente wurden mithilfe einer Holzkonstruktion zu funktionalen Stehtischen umfunktioniert und rundherum verkleidet. Auf den neuen „Bürgerplatz“ soll ja auch bewirtet werden.

Holzterrassen im Aufbau

Auch am Boden tut sich einiges. Auf der abgesperrten und momentan noch recht leer aussehenden Pflasterfläche waren am Mittwoch Handwerker der Hechinger Zimmerei Tietz damit beschäftigt, die ersten Holzpodeste aufzubauen, die der Aufwertung der Außengastronomie dienen.

Gegen Ende der Woche, so stellt das Rathaus in Aussicht, werde es auf dem Platz schon „richtig voll“. Bis dahin sollen die Plattformen und ebenso die Kugelbahn, die zum Spielen einlädt, aufgebaut sein. Die Grünelemente, Pflanzkübel mit bis zu drei Meter hohen Sträuchern, sollen erst kurz vor der Eröffnung des neuen Platzes aufgestellt werden.

Auf dem Pflaster wurden die Grenzen für die Fußgängerzone auf dem Marktplatz durch Pflasternägel angedeutet. Außerdem sind die Beschilderung und die Fahrbahnmarkierungen für die Spielstraße angebracht sowie am Kirchplatz eine Tafel für das Parkleitsystem aufgestellt worden.

Die Einfahrt in den Kirchplatz ist inzwischen wieder geöffnet. Es kann nach rechts über die Goldschmiedstraße und nach links in die Schloßstraße eingefahren werden. „Auf dem Kirchplatz“, so schreibt die Stadtverwaltung, „gibt es noch Behinderungen durch Warnbaken. Diese sichern kleine Bereiche, in denen lose Bodenplatten wieder befestigt werden mussten, eine regelmäßig wiederkehrende Arbeit nach dem Winter.“

Eröffnung wird am Samstag, 2. Mai, gefeiert

Fertig sein

müssen die Arbeiten am Samstag, 2. Mai. An diesem Tag wird die große Auftaktveranstaltung für den Hechinger Marktplatz-Sommer 2026 stattfinden – mit einem Programm für die ganze Familie. Tags darauf, am 3. Mai, ist verkaufsoffener Sonntag „Hechingen aktiv“.