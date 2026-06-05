Hechinger Abendmarkt: Kleine Flaute wegen Ferien plus Brückentag? Absolut nicht!

Ein Teil der Mitmenschen mag auf Reisen sein. Ein ganz großer anderer Teil hat sich beim zweiten Freitagabendmarkt in Hechingen getroffen.
Schon wieder vier Wochen vorbei? Herrje, wie die Zeit doch so schnell vergeht! Der Hechinger Abendmarkt dient nebenbei sogar als Gradmesser für den Fortgang der Tage: An diesem Freitag ist schon das zweite „Tischlein deck dich“ angesagt gewesen, und alle, die dort waren, und vor allem auch die, die keine Zeit hatten, seien gewahr: In vier Wochen, am 3. Juli, ist bereits wieder das Saisonfinale. Dann hat es sich ausgeschlemmt auf dem Obertorplatz für dieses Jahr.