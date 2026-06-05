Hechinger Abendmarkt: Kleine Flaute wegen Ferien plus Brückentag? Absolut nicht!

Ein Teil der Mitmenschen mag auf Reisen sein. Ein ganz großer anderer Teil hat sich beim zweiten Freitagabendmarkt in Hechingen getroffen.

Schon wieder vier Wochen vorbei? Herrje, wie die Zeit doch so schnell vergeht! Der Hechinger Abendmarkt dient nebenbei sogar als Gradmesser für den Fortgang der Tage: An diesem Freitag ist schon das zweite „Tischlein deck dich“ angesagt gewesen, und alle, die dort waren, und vor allem auch die, die keine Zeit hatten, seien gewahr: In vier Wochen, am 3. Juli, ist bereits wieder das Saisonfinale. Dann hat es sich ausgeschlemmt auf dem Obertorplatz für dieses Jahr.

Doch, es gibt auch Mineralwasser! Geboten war bei der Nummer 2 das so bekannte wie beliebte Angebot, für das viele Menschen auch weitere Wege auf sich nehmen: Essen und Trinken, das es in dieser spannenden und bunten Mischung sonst wohl kaum geben dürfte. Jedenfalls nicht in der Region Neckar-Alb. Weine, Secco, Sekt, Destilliertes, Limo, Wasser, Bier (um die durchschnittlichen Prozente etwas herunterzufahren), dazu Holzofenspezialitäten, Türkisches, Asiatisches, aber auch die immer beliebten Pommes und Grillwürste.

Ob man die Jahreszeit merkt? Es sind noch Pfingstferien, und (!) es ist ein langes Wochenende mit Brückentag! Aber nein, gleich von Anfang an war der Obertorplatz gut gefüllt mit Besucherinnen und Besuchern. Und wie man weiß, gilt beim Abendmarkt der Zollernstadt, der gegen 21 Uhr enden sollte, dass mit der Zeit immer noch mehr Leute kommen. Und weil’s so gemütlich ist, bleiben die vom Anfang auch noch länger.

„Together Again“ sorgt für musikalische Unterhaltung

Für die Musik hat bei der zweiten Auflage eine bekannte Coverband gesorgt, die schon lange einen hervorragenden Namen hat: „Together Again“. Die übernahm nach der Historischen Bürgergarde die Regie als bunter Begleiter für die Ohren.

Mittendrin war dieses Mal die Irma-West-Gemeinschaft, und das gleich mit diversen Programmpunkten. Neben dem Dosenwerfen entpuppte sich der gehauene Lukas als Renner. Man musste aber auch richtig Schmackes in den Armen haben, um sich vor Publikum nicht gar zu blamieren. Popcorn gab’s ebenfalls beim Trägerverein des Kinderfestes. Zur 80. Ausgabe des größten Hechinger Festes im Juli konnte man bereits Festbändel erstehen und sich gern auch in die Mitgliederliste eintragen.

Für den Kalender

Die Nummer 3

der Hechinger Freitagabendmärkte ist terminiert auf den 3. Juli. Ab 17.30 Uhr wird auf dem Obertorplatz aufgetischt. Dann ist es auch schon wieder vorbei mit der Saison 2026. Aber es geht ja munter weiter in Hechingen. Auf dem Obertorplatz wird im August wieder unter freiem Himmel getanzt, und der kräftig umgebaute Marktplatz hat bereits am Samstag, 13. Juni, das nächste kulinarische Gemeinschaftsangebot: Von 9 bis 12 Uhr ist Hechinger Stadtfrühstück. Das kehrt nach dem Ausweichen in den Stettener Klostergarten wegen der vielen Marktplatzbaustellen dieses Jahr zu den Wurzeln zurück.