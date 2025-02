Hechingens tierische Mitbürger: Zweiter Storch kreist um das Nest in Weilheim

Rückkehr nach Hechingen Storch ist zurück in Weilheim – Wann kommt das Weibchen?

In Weilheim ist die Freude groß: Das Storchenmännchen hat seinen Platz auf dem Kirchdach am vergangenen Freitag wieder eingenommen. Nach der Premiere im Vorjahr in Rangendingen, bleibt abzuwarten, ob auch dort der Storch wieder eintrifft.