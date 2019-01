Hechingen Zwischen Wahrsagern und Elfen

Hechingen-Boll. Eigentlich hat sich die Boller Fasnet ja durch ihre humoristischen Sketche einen Ruf erworben, dem sie sicher auch dieses Jahr noch gerecht werden wird. Aber tanzen können die Boller auch: Der Showtanz-Abend der Narrhalla füllte die Turn- und Festhalle bis in die hintersten Reihen.

Los ging es aber schon am Nachmittag: Da zeigten die Nachwuchsgruppen aus der Region ihr tänzerisches Können – bestaunt und beklatscht von zahlreichen Eltern und Großeltern. Nach einer Pause wurde es dann am Abend richtig laut und voll in Boll bei einem abwechslungsreichen und üppigen Programm: Neben den Gruppen "Mixed Emotions" und "Best Harmonie" der gastgebenden Boller Hasenwedel waren auch Tanzgruppen aus Schlatt, Stein, Stetten und Weilheim sowie von weiters her aus Inneringen, Erzingen und Erlaheim vertreten.

Viele bunte Eindrücke