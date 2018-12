Hechingen Zwischen Musik und Leckereien

H echingen-Bechtoldsweiler. Um den Gästen einige schöne Stunden zu bereiten, hatten im Vorfeld viele fleißige Hände für eine stimmungsvolle Atmosphäre gesorgt, die am Sonntag einen ganz besonderen Zauber entfaltete. Zahlreiche Kerzen hüllten den Saal in ein warmes, goldenes Licht und in der Ecke hatte Hausmeister Hardy Binanzer einen prächtigen Christbaum aufgestellt, der mit dem Kerzenlicht um die Wette funkelte.

An den Tischen, die der stilvolle weihnachtliche Schmuck von Bettina Wolf zierte, nahmen in diesem Jahr so viele Gäste wie nie zuvor Platz. Für etwa 75 Personen war im Bürgerhaus gestuhlt worden und annähernd so viele waren auch gekommen.

Seiner Freude über den überragenden Besuch verlieh zu Beginn Günther Konstanzer Ausdruck, der Einwohner ab 63 Jahren alljährlich persönlich zur Adventsfeier einlädt. Da er die Veranstaltung am Sonntag zum letzten Mal in der Funktion des Ortsvorstehers eröffnete, nutzte er die Gelegenheit, um allen seinen Dank auszusprechen, die sich um die Feier verdient gemacht haben.