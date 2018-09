Hechingen Zwischen EJL und Stadt knirscht es

In der Gemeinderatssitzung im November wird über den Antrag entschieden. Offiziell begründet Andreas Ermantraut den Rücktrittswunsch mit beruflicher Belastung. Frust, der hier sicher auch eine Rolle spielt, sieht die Gemeindeordnung als Begründung nicht vor. Dass Ermantraut angesichts zahlreicher Projekte die Arbeit für die EJL stark in Anspruch nimmt, ist nachvollziehbar. Klar ist aber auch, dass seine Doppelfunktion als CDU-Fraktionssprecher im Gemeinderat und EJL-Vertreter zunehmend zur Belastung wurde. Auch deshalb, weil die EJL-Projekte in den vergangenen Monaten durch die Stadt eher verzögert wurden. So sieht es jedenfalls die EJL. Folgende zwei Projekte sind hier zu nennen.

Marktplatz 3: Das ehemalige Apotheken-Gebäude neben dem Rathaus will die EJL bekanntlich abbrechen und durch einen Neubau mit Geschäfts-, Büro und Wohnflächen bis hinunter zur Rabenstraße neu bebauen. Das Gelände gehört noch der Stadt, die später in dem Gebäude Mieter werden möchte.

Nach EJL-Plänen hätte der Neubau vor Monaten beginnen sollen. Aber das städtische Bauamt monierte mehrere Fehler am Baugesuch und lässt die EJL nun nachsitzen. Unter anderem das Brandschutzgutachten fehlt. "Das hätten wir nachgeliefert, wie bei unserem Projekt in der Gammertinger Straße auch", so Ermantraut. Er hätte sich hier mehr Dialog gewünscht.