Hechingen Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Kreisstraße

Gegen 6.15 Uhr war ein 25-jähriger VW-Fahrer von Bechtoldsweiler in Richtung Hechingen/Bodelshausen unterwegs. Beim Abbiegen an der Einmündung der Kreisstraße in die K 7101 übersah er einen aus Richtung Bodelshausen kommenden Ford-Fahrer. Die Autos stießen zusammen.

Durch die Wucht der Kollision wurde der 25-Jährige in seinem Auto eingeklemmt und musste von den Feuerwehren aus Bodelshausen und Mössingenaus dem Wrack befreit werden. Auch der 38-jährige Autofahrer erlitt schwere Verletzungen. Der jüngere VW-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Tübingen in die Klinik gebracht.

Nach der Erstversorgung vor Ort brachte ein Krankenwagen den 38-Jährigen ins Krankenhaus.Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro.