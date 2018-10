Hechingen Zwei Dörfer mit Zukunftspotential

Gleich als Erster trat dann ihr Chef, Minister Peter Hauk (CDU) ans Rednerpult. Die Stärke des ländlichen Raumes, so meinte er, seien die Menschen, die in ihm leben, ihn mitgestalten und so zu seiner Zukunft beitragen. Viele mittelständische Weltmarktführer seien dort zu Hause, dort gebe es hohe Lebensqualität für Jung und Alt und dort sei die Heimat des Ehrenamtes und des Miteinanders.