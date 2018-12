Hechingen Zwei Bücherliebhaber finden viele treue Zuhörer

In Robert Seethalers "Das Feld" wird beim Betrachten eines Friedhofs das kleinstädtische Leben unglaublich lebendig. Ein Buch, das auch den Autor dieses Artikels geradezu verzückt hat, das nur nebenbei. "Die Drachenwand" von Arno Geiger erzählt über den Zweiten Weltkrieg aus der Perspektive eines Soldaten, ohne überhaupt Kampfhandlungen zu behandeln. Und, und und...

Die Zuhörer bekamen Appetit auf viele Bücher, die vorgestellt wurden. Aber wie so oft bei Büchern dürfte auch hier das Hauptproblem darin liegen, dass das Lesen halt so lange dauert und man gar nie alles lesen kann, was einen interessieren würde. So hatte der Lesenachmittag auch etwas tröstliches: Man bekam einen schönen Einblick in das, was das Leservergnügen bei der Lektüre der vorgestellten 16 Bücher sein könnte. Das spart wirklich viel Zeit.