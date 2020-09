Hechingen Zugausfälle wegen Bauarbeiten

Es wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen angeboten. Die SEV-Busse halten in Hechingen am Bahnhof/ZOB an Steig 2 sowie in Hausen-Starzeln und Gammertingen direkt an den Bushaltestellen bei den Bahnhöfen oder Haltepunkten.

Für die übrigen Halte gelten die im SEV-Fahrplan aufgeführten Bushaltestellen der parallelen Buslinie 9: Schlatt B32, Jungingen Unterführung, Killer Lamm, Burladingen Josef-Mayer-Straße, Gauselfingen Rathaus und Neufra Hohenzollernstraße.

Halt am Rathaus

In Burladingen ist zu beachten, dass montags bis freitags einzelne Zugleistungen auch im Abschnitt Burladingen-Gammertingen im Schienenersatzverkehr geführt werden, wobei diese Busse dann nicht am Bahnhof, sondern am Rathaus halten. Diese Regelung gilt auch für alle Fahrten an den Wochenenden, bei denen jeweils die Gesamtstrecke Hechingen-Gammertingen durchgehend im SEV betrieben wird.

Fahrkarten am Automaten

Die Fahrgäste werden gebeten, sich vorab die Fahrkarten an den Automaten und den üblichen Verkaufsstellen zu kaufen. In den SEV-Bussen können keine Fahrscheine verkauft und es können keine Fahrräder befördert werden.

Lediglich einige im Fahrplan gekennzeichnete Busse an Sonntagen können bis zu sechs Fahrräder mitnehmen – die Beförderung von Kinderwagen und Rollstühlen hat jedoch Vorrang.