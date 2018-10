Hechingen Zu wenig Futter für die Kühe

Seine Kühe füttert Stauß ausschließlich mit Grünfutter – frisches Gras, Heu und Silage, das er von seinen 65 Hektar Wiesen aberntet. Wegen des ausbleibenden Regens wuchs dann im Sommer allerdings kaum noch etwas nach. Der wichtige zweite Schnitt, die Öhmd, war "kaum noch der Rede wert".

Erschwerend kommt in den vergangenen Wochen hinzu, dass das Gras auch auf den Weiden den Kühen schon lange nicht mehr ausreicht. In guten Jahren seien seine Kühe bis Mitte November draußen, wo sie auf den Weiden immer noch etwas Essbares fänden, "was man auch braucht im Herbst".

Doch dieses Jahr sei "alles wie abrasiert", sagt Stauß. Die Tiere finden kaum noch einen Grashalm, kämen hungrig in den Stall, was bedeute, dass er schon seit Wochen zufüttern muss. "Der Weidegang ist grad noch, dass die Kühe draußen sind. Zu fressen gibt’s praktisch nichts mehr." Stauß musste im Stall deshalb schon so viel hinzufüttern, dass der wegen der Trockenheit sowieso nicht so üppig ausgefallene Wintervorrat jetzt, Mitte Oktober, fast schon aufgebraucht sei.

Eigentlich müssten Heu und Silage bis Anfang April reichen. Denn, so erklärt er, "vorher rentiert es sich nicht, das Vieh wieder auf die Weide zu lassen." Was für Herbert Stauß bedeutet, dass er ziemlich viel Futter zukaufen muss.

"Sieben Monate zufüttern" – da kommt schon was zusammen. Und das zu Preisen, die jetzt schon gut ein Drittel über dem Normalpreis lägen: "Auf dem Markt gibt es dieses Jahr halt auch nicht so viel zu kaufen", weil es überall ähnlich aussehe. Doch als Landwirt ist Herbert Stauß einiges gewohnt: Das sei eben die Natur, die Bauern müssten mit dem Wetter leben.

Tragische Gewissheit: "Noch so ein Jahr packt man nicht"

"Man schlägt sich durch." Doch er fügt auch hinzu: "Noch so ein Jahr packt man nicht." Oder man müsse halt seinen Viehbestand drastisch herunterfahren, was Stauß schon dieses Jahr gemacht hat. Aus der Not heraus hat er zehn seiner vormals 50 Milchkühe verkauft, um dem drohenden Engpass vorzubeugen. Doch auch das Reduzieren sei ja leichter gesagt als getan, erzählt Stauß.

Schließlich breche dann ja auch ein Stück des Einkommens weg. Zu seinem Hof gehören außerdem 20 Stück Jungvieh, das er als Nachzucht hält. Natürlich sei auch für ihn als Alleinarbeitskraft auf seinem Hof – Stauß ist 55 Jahre alt – das Aufhören immer wieder mal ein Thema. Doch daran mag er auch jetzt, in diesem schwierigen Jahr, nicht ernsthaft denken.

Vielmehr hofft Herbert Stauß auf ein besseres kommendes Jahr, "alles vielleicht ein bisschen besser verteilt." Und dabei denkt er natürlich auch an den Regen. Wobei der jetzt kurzfristig auch nichts mehr bringen würde: "In der Nacht ist es jetzt einfach schon zu kalt. Da gibt es kein Wachstum mehr."

Und so freut sich auch Herbert Stauß über die restlichen schönen Tage im Oktober, ehe dann hoffentlich doch noch der ersehnte Niederschlag kommt. "Mir g‘fällts auch besser, wenn‘s schönes Wetter ist und nicht ständig regnet."