Hechingen Zu viel Verkehr auf der kleinen Verbindungsstraße

Hechingen-Stetten. Die Stettener wünschen sich weniger Durchgangsverkehr. Dieses Anliegen wurde in der Sitzung der Ortschaftsrates diskutiert. Stein des Anstoßes ist der Verkehr in der Erlenstraße. In einer Anliegerversammlung war die Bitte laut geworden, die Straße als "Anlieger frei"-Straße auszuweisen, um den Durchgangsverkehr von Boll her möglichst zu unterbinden.